Специалисты оценят, во сколько обойдется ремонт старого моста через Обь в Барнауле

В декабре 2018 года управление автодорог (упрдор) «Алтай» объявит тендер на подготовку проектно-сметной документации на ремонт Коммунального (старого) моста через Обь в Барнауле. Об этом altapress.ru рассказали в пресс-службе управления.

Сумма контракта пока неизвестна. Победитель конкурса должен будет проанализировать текущее состояние автомобильной эстакады моста и разработать план ее восстановления. Ожидается, что документ будет готов во второй половине 2019 года. При самом оптимистичном сценарии дорожники могут начать работы уже в конце следующего года, сообщили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, осенью по решению суда упрдор «Алтай» приняло на баланс автомобильную эстакаду старого моста. Специалисты уже восстановили деформационные швы моста и провели локальный ремонт проезжей части и тротуара.

Также вместе с представителями РЖД дорожники осмотрели состояние объекта. Выяснилось, что он не представляет угрозы. Чтобы сохранить конструкцию до масштабного ремонта, ужесточили ограничение по весу для транспортных средств, а также обновили ограничительные рамки для большегрузов и установили видеокамеры.

Напомним, старый мост — одна из самых проблемных точек в транспортной инфраструктуре Барнаула. Больше десяти лет он находится в близком к аварийному состоянию. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до 1 млрд рублей.