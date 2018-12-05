Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 декабря -26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
713

Специалисты оценят, во сколько обойдется ремонт старого моста через Обь в Барнауле

В декабре 2018 года управление автодорог (упрдор) «Алтай» объявит тендер на подготовку проектно-сметной документации на ремонт Коммунального (старого) моста через Обь в Барнауле. Об этом altapress.ru рассказали в пресс-службе управления.

Старый мост в Барнауле.
Старый мост в Барнауле.
Анна Зайкова

Сумма контракта пока неизвестна. Победитель конкурса должен будет проанализировать текущее состояние автомобильной эстакады моста и разработать план ее восстановления. Ожидается, что документ будет готов во второй половине 2019 года. При самом оптимистичном сценарии дорожники могут начать работы уже в конце следующего года, сообщили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, осенью по решению суда упрдор «Алтай» приняло на баланс автомобильную эстакаду старого моста. Специалисты уже восстановили деформационные швы моста и провели локальный ремонт проезжей части и тротуара.

Также вместе с представителями РЖД дорожники осмотрели состояние объекта. Выяснилось, что он не представляет угрозы. Чтобы сохранить конструкцию до масштабного ремонта, ужесточили ограничение по весу для транспортных средств, а также обновили ограничительные рамки для большегрузов и установили видеокамеры.

Напомним, старый мост — одна из самых проблемных точек в транспортной инфраструктуре Барнаула. Больше десяти лет он находится в близком к аварийному состоянию. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до 1 млрд рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость