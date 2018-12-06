Стало известно, сколько денег ГИБДД собирает с водителей Алтайского края

По итогам 2018 года краевые власти рассчитывают получить в бюджет региона 600 млн рублей, собранных с нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Он уточнил, что примерно четверть этой суммы обеспечат «письма счастья» с комплексов фото- и видеофиксации нарушений. За 11 месяцев 2018 года с помощью камер ГИБДД выписала 447 тыс. постановлений. Почти 80% из них водители оплатили — на общую сумму 146 млн рублей. Это на 33 млн больше, чем в январе-ноябре 2017 года, доложил министр.

Все собранные с помощью штрафов ГИБДД деньги поступают в краевой бюджет. С 2019 года эти средства будут тратить только на дороги.

По данным регионального минтранса, сейчас в Алтайском крае 46 стационарных комплексов и 26 мобильных. Она будет расширяться: до 1 июня 2019 года на федеральных трассах региона установят 26 новых камер на 15 участках, и еще 17 камер установят в Барнауле и пригороде в 2019 и 2020 годах. О том, как работает система комплексов фиксации нарушений и влияет ли она на безопасность дорог, читайте в нашем материале.