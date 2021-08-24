Стильный и сильный. Что делает ŠKODA KAROQ идеальным семейным кроссовером и где его приобрести в Барнауле

Лето близится к своему закату, на пороге новый осенний сезон, а значит, самое время задуматься о приобретении автомобиля, который будет готов к любым дорожным и погодным условиям. И в этом отношении выгодно выделяется стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ .

Этот автомобиль, несмотря на то, что является новинкой, уже превосходно зарекомендовал себя в своем сегменте на российском рынке. Он отличается невероятно выразительным дизайном, впечатляющей вместительностью, а также современными системами помощи водителю.

Очевидное достоинство ŠKODA KAROQ заключается в том, что эта модель идеально подходит как для повседневной эксплуатации в городских условиях города, так и для загородных поездок.

Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Кроссовер полностью отвечает запросам современных людей с динамичным образом жизни. Разные комплектации и возможность приобрести кроссовер, как с передним, так и с полным приводом, также позволяет выбрать этот автомобиль, что называется, под себя.

Сочетая в себе великолепную управляемость, предсказуемость и высокие внедорожные качества, ŠKODA KAROQ обеспечивает еще более высокий уровень комфорта и безопасности, как для водителя, так и для пассажиров.

В этом отношении данная модель становится идеальным семейным автомобилем и воплощением философии ŠKODA, которая сводится к максимальной функциональности, надежности и удобству.

Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

KAROQ, с одной стороны, впитал в себя все лучшее от наследия ŠKODA, а с другой — является актуальным детищем современной эпохи, которая невозможна без высоких технологий и интеллектуальных систем.

Так, этот кроссовер обладает опциональной цифровой приборной панелью с полностью настраиваемым графическим оформлением, с автоматически настраиваемой яркостью, исходя из внешних условий освещенности.

В список дополнительного оборудования входят: полностью светодиодные адаптивные фары головного освещения, дополненные светодиодными противотуманными фарами с функцией освещения поворотов, функция бесконтактного открывания пятой двери движением ноги под бампером, адаптивное шасси DCC с электронно-управляемыми амортизаторами.

Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Поэтому можно быть уверенным в том, что ŠKODA KAROQ порадует своих владельцев, как прекрасным «фасадом», так и великолепной начинкой, отвечающей веяниям времени.

Если говорить о наградах, которые получила данная модель, то, например в Германии KAROQ был признан самым красивым компактным внедорожником. Также этот кроссовер удостоился престижной премии «Золотой руль» в категории «Лучший компактный внедорожник» и звания «Автомобиль года вЧешской республике».

Оценить по достоинству ŠKODA KAROQ вам поможет официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Здесь всегда в наличие имеется эта модель, которую любой клиент может лично испытать на дороге, пройдя индивидуальный или семейный тест-драйв.

Официальный дилерский центр ŠKODA АНТ Барнаул соответствует единым стандартам чешской марки и отличается самым современным оснащением. Для того, чтобы сделать процесс выбора автомобиля комфортнее и эмоциональнее, в дилерском центре доступны специальные презентационные зоны с интерактивными технологиями и конфигуратором, которые помогут клиентам определиться с предпочтительной комплектацией и оптимальным набором опций.

Удобные клиентские зоны, компетентные консультанты, индивидуальный подход, прохождение семейного тест-драйва, оформление покупки нового автомобиля максимально выгодно, комфортно и безопасно — это привилегии клиентов официального дилерского центра ŠKODA АНТ Барнаул!

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

— СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru