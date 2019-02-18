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Автоновости

Товарный поезд протаранил пожарную машину в Алтайском крае

На путях в Благовещенском районе в ночь на 18 февраля товарный поезд врезался в пожарную автоцистерну, рассказали altapress.ru в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Железная дорога зимой.
Железная дорога зимой.
Лидия Соколова

ДТП произошло около полуночи недалеко от села Леньки. По предварительной информации, пожарный автомобиль возвращался с тушения и при переезде заглох на путях. Водитель вышел из машины и попытался предотвратить ДТП, в частности, включил фонари, чтобы застрявшую автоцистерну было видно издалека. Однако избежать аварии не удалось и товарный поезд врезался в автомобиль.

Пострадавших в аварии нет, но пожарная автоцистерна получила значительные повреждения. В ведомстве отметили, что в результате аварии пути не повреждены и ДТП не повлияло на движение железнодорожного транспорта.

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