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1 июля

Транспортный кошмар. В поселки вокруг Барнаула перестали ходить автобусы

1 июля не вышли в рейс автобусы пригородных маршрутов, соединяющие Барнаул с крупными селами. Глава Сибирского сельсовета Олег Боронин пишет в Facebook, что пассажиры не дождались автобусов № 251 «Барнаул — Боровиха» и № 250 «Барнаула-Повалихи- Кислуха». Многим пришлось добираться на работу и с работы на перекладных.

Автобусы компании "Транс-Лайн".
Автобусы компании "Транс-Лайн".
altapress.ru

Маршруты обслуживала бийская компания «Транс Лайн», которой с 1 июля не продлили лицензию на перевозку пассажиров.

Олег Боронин,
глава Сибирского сельсовета:

Особенно пострадали жители Повалихи и Кислухи, потому что эти населенные пункты /…/ не имеют альтернативного железнодорожного сообщения с «большой землей». До ближайшего ОП «Казачий» от Повалихи порядка семи километров.

По словам коллеги, главы Повалихинского сельсовета Николая Александровича Головченко, только на работу ежедневно из Повалихи и в Повалиху ездит порядка 600 человек.

Боронин считает, что «это транспортный удар по людям и по экономике края». Он лично был свидетелем, как повалихинцы на перекладных массово добирались домой из Барнаула.

«Транс Лайн» также обслуживал три маршрута в Барнауле — № 33, 77 и 121. Местный комитет по транспорту оперативно, за один день, нашел нового перевозчика. Им стал «недруг» бийчан — компания «АГАС-Транс», которая до недавних пор возила пассажиров, но уступила контракт «Транс Лайну».

Олег Боронин сообщает, что по непроверенной информации «Транс Лайн» получит временную лицензию и сможет перевозить людей по маршрутам № 250 и № 251. Маршрут № 269 «Барнаул — Цаплино» будет временно делать крюк и до села Повалихи. «Это тоже будет транспортный кошмар», — считает он.

Олег Боронин,
глава Сибирского сельсовета:

Так или иначе, но факт остается фактом: сегодня в село Повалиху и поселок Килуху Первомайского района микроавтобусы и автобусы не идут. Вообще это сущее безобразие и хамское отношение к людям, к селянам, к моим землякам.

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