Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Трехкилометровая пробка образовалась на дороге в Барнауле

Утром 9 сентября на Змеиногорском тракте образовалась трехкилометровая пробка.

Пробка в Барнауле 9 сентября.
Пробка в Барнауле 9 сентября.
Скрин с сайта.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки» на участке дороги от санатория «Барнаульский» до переулка Кауфмана автомобилисты едут со скоростью 7 км/ч.

Рядом, на улице Аванесова произошло ДТП. В результате аварии было временно блокировано движение трамваев.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость