Центробанк предложил передать правительству функции техосмотра автомобилей

По мнению регулятора, союз может не справиться с обязанностями по аккредитации операторов техосмотра по новым правилам из-за «отсутствия фактических и финансовых возможностей».

«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Сейчас это предложение обсуждается с заинтересованными ведомствами, пишет bfm.ru.

Ранее представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили внести изменения в правила прохождения технического осмотра автомобилей в России.

В НТИ «Автонет» считают необходимым на законодательном уровне закрепить обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить проверку работоспособности установленных на автомобилях устройств ЭРА-ГЛОНАСС.