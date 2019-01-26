Уехавший на Алтай владелец ВАЗа должен выплатить 1,4 миллиона за аварию, в которой не участвовал

В Пензе суд обязал выплатить 1,4 млн рублей владельца автомобиля ВАЗ за разбитый внедорожник Toyota Land Cruiser. Однако сам хозяин отечественной машины во время ДТП был в командировке на Алтае, а в аварию попала его сожительница, которая погибла во время столкновения, пишет Penzanews.ru.

Под Пензой в массовой аварии погибла женщина. 21 декабря 2017 года.

Эта трагическая авария произошла вечером 21 декабря 2017 года на трассе «Нижний Новгород — Саратов».

За рулем ВАЗа находилась сожительница ответчика. Она выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с несколькими автомобилями, в том числе и с Toyota Land Cruiser. Находившаяся за рулем «Жигулей» женщина погибла.

Полиция провела проверку по факту ДТП и установила, что владелец ВАЗа в день аварии находился в Сибири. При этом его машина не была застрахована — действие оформленного ранее полиса истекло 1 октября 2017 года. В связи с этим отсутствовала возможность для возмещения причиненного аварией ущерба за счет страховой компании.

Мужчина утверждал, что сожительница использовала его автомобиль без разрешения, самовольно. Между тем доказательств того, что погибшая управляла источником повышенной опасности в результате противоправных действий суду представлено не было.

С учетом всех обстоятельств суд удовлетворил исковые требования владелицы внедорожника и решил взыскать в ее пользу свыше 1,4 млн. рублей в виде возмещения материального ущерба, 8 тыс. рублей в качестве расходов на оплату оценки, а также государственную пошлину в сумме более 15 тыс. рублей.

Решение было обжаловано ответчиком. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пензенского областного суда оно оставлено без изменения.