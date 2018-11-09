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В Бийске на мосту столкнулись шесть автомобилей

В Бийске 9 ноября на мосту столкнулись 6 автомобилей, пишут очевидцы в группе «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска».

ДТП в Бийске 9 ноября.
ДТП в Бийске 9 ноября.
vk.com/avarcomdtp

На снимках с места ДТП видно, что сильнее всего пострадали автомобили Toyota и Ford. У иномарок повреждены передние части. Другие автомобили получили не такие сильные повреждения. Скорее всего, ДТП произошло из-за гололеда.

Также в городе развели понтонный мост через Бию, поэтому многие автомобилисты поехали этим путем.

На месте аварии образовалась пробка, движение затруднено, пишут очевидцы в группе «Инцидент Бийск». О пострадавших не сообщается.

Напомним, на 9 ноября в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за похолодания, осадков и усиления ветра.

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