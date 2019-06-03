В Алтайском крае участились аварии на ж/д переездах

С начала 2019 года в Алтайском крае участились случаи нарушения правил нахождения и переезда железной дороги, сообщает пресс-центр администрации Барнаула со ссылкой на данные управления Западно-Сибирской ж/д.

Так, 18 мая на перегоне Алтайская — Боровиха грузовой поезд сбил на лошадь. Один из вагонов сошел с рельсов.

20 мая на подъездных путях к Барнаулу произошло столкновение маневрового состава с выехавшим в полосу отвода автомобилем «ГАЗ 53».

Напомним, утром 15 мая поезд столкнулся с автомобилем «Нива», который выехал на железнодорожный переезд 752 км между станциями Воронежская-Молодежная и Среднесибирская Алтайского региона.

Железнодорожный переезд — объект повышенной опасности, требующий повышенного внимания и неукоснительного соблюдения ПДД. Остановить поезд мгновенно невозможно! Тормозной путь поезда при экстренном торможении составляет более 1 000 метров. Водитель должен строго выполнять требования сигналов светофора.

Факт

6 июня — Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам.