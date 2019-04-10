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Автоновости

В Барнауле врезались BMW X6 и маршрутка, пострадали 5 человек

10 апреля в Барнауле на пересечении проспекта Строителей с улицей Деповской произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля BMW X6. В аварии пострадало 5 человек, сообщили в пресс-службе городской Госавтоиспекции.

ДТП на проспекте Строителей в Барнауле. 10 апреля 2019 года.
ДТП на проспекте Строителей в Барнауле. 10 апреля 2019 года.
altapress.ru

Авария произошла в 15:45. Машины столкнулись на трамвайных путях. По словам очевидцев, был слышен сильный удар. За рулем автомобиля BMW X6 находилась женщина 1984 года рождения, автобусом управлял мужчина 1987 года рождения.

По предварительным данным установлено, что в результате происшествия телесные повреждения получили 3 пассажира автобуса и 2 пассажира автомобиля, пострадавших доставили в больницу.

На месте работают полицейские, приехали две кареты скорой помощи. Движение трамваев заблокировано.

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