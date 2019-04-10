В Барнауле врезались BMW X6 и маршрутка, пострадали 5 человек

10 апреля в Барнауле на пересечении проспекта Строителей с улицей Деповской произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля BMW X6. В аварии пострадало 5 человек, сообщили в пресс-службе городской Госавтоиспекции.

ДТП на проспекте Строителей в Барнауле. 10 апреля 2019 года. altapress.ru