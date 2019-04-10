В Барнауле врезались BMW X6 и маршрутка, пострадали 5 человек

Авария произошла в 15:45. Машины столкнулись на трамвайных путях. По словам очевидцев, был слышен сильный удар. За рулем автомобиля BMW X6 находилась женщина 1984 года рождения, автобусом управлял мужчина 1987 года рождения.
По предварительным данным установлено, что в результате происшествия телесные повреждения получили 3 пассажира автобуса и 2 пассажира автомобиля, пострадавших доставили в больницу.
На месте работают полицейские, приехали две кареты скорой помощи. Движение трамваев заблокировано.