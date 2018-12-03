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В Барнауле ДТП на путях парализовало движение трамваев

В Барнауле днем 3 декабря столкнулись трамвай и автомобиль Toyota Сamry. На месте аварии некоторые время было парализовано движение трамваев, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул»

ДТП в Барнауле 3 декабря.
ДТП в Барнауле 3 декабря.
Алексей в vk.com/incident22

Свидетели ДТП отмечают, что оно произошло на улице Попова в районе фитнес-клуба «Адриатика». Движение трамваев временно было парализовано.

О пострадавших не сообщается.

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