В Барнауле иномарка сбила женщину на переходе и врезалась в другой автомобиль

За рулем Nissan Tiida находилась 20-летняя девушка.
В аварии пострадала 43-летняя женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Она получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
20 апреля в Барнауле в районе пересечения улицы Попова и Антона Петрова в ДТП попали бетомешалка и автокран. Пользователи отметили, что автомобили столкнулись под баннером, который гласит «Вы можете менять работу, город или страну, но пока не измените себя, вы будете привлекать те же самые обстоятельства».