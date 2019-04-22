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Автоновости

В Барнауле иномарка сбила женщину на переходе и врезалась в другой автомобиль

Утром 22 апреля на улице Власихинской сбили пешехода, сообщает «Инцидент Барнаул». По данным городской Госавтоинспекции, автомобиль Nissan Tiida наехал на женщину, а затем врезался в стоящий автомобиль Toyota Vitz.

ДТП в Барнауле на Власихинской 22 апреля
ДТП в Барнауле на Власихинской 22 апреля
"Инцидент Барнаул"

За рулем Nissan Tiida находилась 20-летняя девушка.

В аварии пострадала 43-летняя женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Она получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

ДТП в Барнауле на Власихинской 22 апреля
ДТП в Барнауле на Власихинской 22 апреля
«Инцидент Барнаул»

20 апреля в Барнауле в районе пересечения улицы Попова и Антона Петрова в ДТП попали бетомешалка и автокран. Пользователи отметили, что автомобили столкнулись под баннером, который гласит «Вы можете менять работу, город или страну, но пока не измените себя, вы будете привлекать те же самые обстоятельства».

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