В Барнауле изменят правила проезда на двух оживленных перекрестках

С 15 августа в Барнауле изменится организация дорожного движения на двух перекрестках: ул. Попова — Балтийская и пр. Космонавтов — ул. Попова, сообщили в администрации города. Пока изменения будут в тестовом режиме.

На пересечении улиц Попова и Балтийская изменится направление движения по полосам при следовании по Балтийской со стороны Шумакова (с правой полосы будет разрешен проезд прямо и направо). Также на перекрестке организуют пофазный разъезд в соответствии со схемой.

На перекрестке пр. Космонавтов — ул. Попова изменится режим работы светофора на Космонавтов: будет разрешено движение в прямом направлении в сторону ул. Солнечная Поляна при разрешающей стрелке в сторону Попова.

В мэрии говорят, что эти изменения будут способствовать обеспечению безопасности дорожного движения, а также повышению пропускной способности.