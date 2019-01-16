В Барнауле кондуктор упала в автобусе и отсудила у перевозчика 80 тысяч

Компания «БарнаулПассажирТранс» должна выплатить кондуктору Светлане Климовой 80 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что женщина упала в автобусе и получила серьезную травму. Такое решение принял Октябрьский районный суд.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел 19 ноября 2017 года в автобусе № 1. Водитель автобуса резко затормозил, чтобы пропустить пешеходов. Кондуктор и ухватившаяся за нее пассажирка упали. Сразу после этого Светлана почувствовала резкую боль в коленном суставе правой ноги. Она рассказала об этом водителю, но тот не отреагировал.

Женщина доработала смену, а после обратилась в больницу. Там ей долго не могли поставить правильный диагноз: сначала подозревали растяжение связок, но оказалось, что они порвались. Через 4 месяца Климовой сделали операцию, после которой она до сих пор не может самостоятельно передвигаться и вынуждена жить на скромные больничные. Также кондуктор ждет квоту на вторую операцию — первая была неудачной.

На работе составили акт, согласно которому в несчастном случае виновата сама Климова — не держалась за поручни.

Женщине необходимы дорогие лекарства, и она посчитала, что оплатить лечение должен работодатель. Она потребовала в суде взыскать в ее пользу с «БарнаулПассажирТранс» 300 тыс. рублей. Суд встал на ее сторону: если бы Климова держалась за поручни, она бы не смогла обилечивать пассажиров. Но суд удовлетворил ее требования только частично.