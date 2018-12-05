В Барнауле произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей

ДТП произошло на улице Власихиснкая, 61 в 14:10. По предварительной информации, столкнулись Toyota Corolla Fielder под управлением 51-летнего водителя, автомобиль Mercedes и грузовик Isuzu. Им управлял 48-летний мужчина.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля Mercedes, его доставили в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции.
На снимках с места аварии видно, что от удара автомобили получили серьезные повреждения. У Mercedes сильно смята передняя часть.
В ГИБДД города водителям советуют быть внимательными и соблюдать скоростной режим.