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Автоновости

В Барнауле Toyota перевернулась и снесла электроопору, пострадали три человека

В Барнауле вечером 17 февраля опрокинулся автомобиль Toyota Corolla, в аварии пострадали несколько человек, сообщили altapress.ru в ГИБДД города.

ДТП в Барнауле 17 февраля.
ДТП в Барнауле 17 февраля.
Андрей и Вячеслав в vk.com/incident22

ДТП произошло в 20:30 на улице Аванесова, 163. Toyota Corolla опрокинулась и врезалась в электроопору. На снимках с места аварии, которые разместили в группе «Инцидент Барнаул», видно, что иномарка получила серьезные повреждения. Кроме того, после ДТП часть электроопоры осталась висеть на проводах.

В результате аварии пострадали три человека: 22-летняя девушка получила телесные повреждения, ее госпитализировали. Также травмы получили 24-летний и 20-летний молодые люди. Им оказали помощь в горбольнице № 1.

Очевидцы отмечают, что полицейские не смогли сразу выяснить, кто был за рулем автомобиля. В ГИБДД сообщили, что водитель пока не установлен.

Напомним, в Павловске 17 февраля другой автомобиль также врезался в опору ЛЭП. После этого столб упал на иномарку.

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