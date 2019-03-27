В Барнауле машина вылетела с дороги и перевернулась

Авария произошла недалеко от городской свалки. О пострадавших не сообщается.
ДТП на Гоньбинском тракте. 27 марта 2019 года.
vk.com/barneos22
Местные жители пишут, что на этой дороге есть выбоины и дует сильный боковой ветер.
27 марта в Барнауле на Гоньбинском тракте произошла авария, одну из машин выбросило с дороги и она перевернулась в кювете. Об этом пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
Авария произошла недалеко от городской свалки. О пострадавших не сообщается.
Местные жители пишут, что на этой дороге есть выбоины и дует сильный боковой ветер.
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