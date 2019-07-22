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Автоновости

В Барнауле временно поменяли маршрут автобуса № 41

С 21 июля по 4 августа из-за реконструкции канализации в Барнауле изменился маршрут автобуса № 41, сообщили в администрации города. Маршрутка будет идти по Димитрова и останавливаться в районе площади Советов.

Общественный транспорт.
Общественный транспорт.
открытые источники (CC0)

Движение перекрыли для всех видов транспорта по нечетной проезжей части пр. Ленина, от ул. Димитрова до ул. Чкалова, а также по четной проезжей части пр. Ленина, от ул. Партизанской до ул. Чкалова, ул. Чкалова от здания № 62а до здания № 64.

Автобус № 41 будет ходить по следующей схеме:

  • …ул.Партизанская — пр. Красноармейский — ул. Песчаная — пр. Социалистический — ул. Димитрова — пр. Ленина (временный остановочный пункт в районе здания по адресу пр. Ленина, 54), далее — по маршруту,
  • в обратном направлении: …пр. Ленина — ул. Димитрова — пр. Социалистический — ул. Партизанская, далее пр маршруту;

После того, как закончатся работы на пр. Ленина, они продолжатся на пр. Комсомольском. Там тоже временно изменят движение транспорта. Полностью закончить перекладку коллектора планируют 18 августа.

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