В Барнауле за соблюдением ПДД у школ будет следить «Родительский патруль»

В этом году на дорогах Алтайского края на 1,6% увеличилось количество ДТП с участием детей. Для их предотвращения госавтоинспекция разработала комплекс дополнительных профилактических мер. Среди них — создание «Родительского патруля», который будет следить за соблюдением ПДД у школ.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев.

Что такое «родительский патруль»

«Родительский патруль» — это совместная инициатива ГИБДД и министерства образования Алтайского края. Идея заключается в том, что родители и педагоги в специальных повязках или жилетах будут дежурить на улице в то время, когда дети идут в школу и возвращаются домой. Патруль будет следить за соблюдением ПДД и правилами перевоза детей в автомобилях.

Что будут делать с нарушителями ПДД

Нарушения детей будут фиксироваться и обсуждаться на классных часах или родительских собраниях. Также «Родительский патруль» сможет передавать фото или видео с нарушениями правил дорожного движения в полицию для привлечения к административной ответственности родителей.

ГИБДД и министерство образования уже составили методические рекомендации для «патруля». Дежурства на дорогах у школ начнутся в сентябре в Барнауле и Бийске, затем проект внедрят в других населенных пунктах Алтайского края. В ведомстве считают, что «Родительский патруль» поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.