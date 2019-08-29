В Барнауле за соблюдением ПДД у школ будет следить «Родительский патруль»

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев.
Что такое «родительский патруль»
«Родительский патруль» — это совместная инициатива ГИБДД и министерства образования Алтайского края. Идея заключается в том, что родители и педагоги в специальных повязках или жилетах будут дежурить на улице в то время, когда дети идут в школу и возвращаются домой. Патруль будет следить за соблюдением ПДД и правилами перевоза детей в автомобилях.
Что будут делать с нарушителями ПДД
Нарушения детей будут фиксироваться и обсуждаться на классных часах или родительских собраниях. Также «Родительский патруль» сможет передавать фото или видео с нарушениями правил дорожного движения в полицию для привлечения к административной ответственности родителей.
ГИБДД и министерство образования уже составили методические рекомендации для «патруля». Дежурства на дорогах у школ начнутся в сентябре в Барнауле и Бийске, затем проект внедрят в других населенных пунктах Алтайского края. В ведомстве считают, что «Родительский патруль» поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.