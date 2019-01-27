В Барнауле жестко столкнулись автомобили Nissan и ВАЗ

В Барнауле днем 27 января столкнулись две легковушки. ДТП произошло на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

Пользователи сообщают, что в аварии участвовали автомобили Nissan Sunny и ВАЗ-2107. По словам очевидцев, в ДТП предположительно есть пострадавшие. Однако какие травмы они получили и понадобилась ли помощь медиков, неизвестно.

На снимке с места аварии видно, что от удара автомобиль Nissan получил значительные повреждения: у иномарки смяло переднюю часть.

Напомним, в Барнауле днем 27 января также произошло ДТП недалеко от лыжной базы «Динамо». Там Toyota врезалась в стойку дорожного знака и заблокировала движение трамваев.