В барнаульской аварии с BMW X6 пострадали 8 человек. Момент ДТП попал на видео

Следком уточнил количество пострадавших в автомобильной аварии, случившейся 10 апреля в центре Барнаула. Днем в среду на пересечении улицы Деповской с проспектом Строителей врезались автомобиль BMW X6 и маршрутное такси. В результате столкновения травмы получили восемь человек, заявили следователи.

ДТП на проспекте Строителей в Барнауле. 10 апреля 2019 года.

Среди пострадавших оказались двое детей в возрасте 4 лет.

В СКР начали доследственную проверку резонансной аварии. Предстоит установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также проверить действия водителя маршрутного автобуса на предмет соответствия оказания услуг в сфере пассажироперевозок.

Авария произошла в 15:45. Машины столкнулись на трамвайных путях. По словам очевидцев, был слышен сильный удар. За рулем автомобиля BMW X6 находилась женщина 1984 года рождения, автобусом управлял мужчина 1987 года рождения.

На месте аварии работали две кареты скорой помощи. Пострадавших доставили в больницу.

Из-за столкновения было парализовано движение трамваев.

Момент аварии снял на видеорегистратор участник сообщества «Инцидент Барнаул». Судя по кадрам, на перекрестке Деповской и Строителей встали автомобили, чтобы пропустить пешеходов. Водитель BMW захотела проехать перекресток по Деповской, но не учла, что по левой полосе проспекта Строителей ехала маршрутка, которая и врезалась в иномарку.