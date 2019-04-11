В ГИБДД предложили в 6 раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предложила значительно повысить штраф за за превышение скорости на 20−40 км/ч. Также в автоинспекции задумалась над тем, чтобы убрать скидку за быструю оплату штрафа, сообщает РБК.

«Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20−40 км/ч до 3 тыс. руб.», — сообщил на общественных слушаниях в Госдуме замглавы ГИБДД, полковник Олег Понарьин, пишет ТАСС. Он отметил, такая мера нужна, чтобы остановить рост числа ДТП, которые связаны с превышением скорости.

Понарьин также добавил, что одновременно с повышением штрафов ГИБДД предлагает лишить любителей быстрой езды возможности экономить, оплачивая штрафы со скидкой в 50%. «Мы предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половины штрафа», — сказал он.

По словам Понарьина, что руководство ГИБДД считает необходимым ввести штрафы и за превышение разрешенной скорости менее чем на 20 км/ч. Принятие этой меры намерены отложить, как минимум, на два года «для проведения мониторинга скоростных режимов и приведения обстановки дорог в соответствие реальным условиям».