В Госдуме открестились от идеи запретить покупать машины без гаража

В Госдуме не обсуждается идея о запрете приобретать машины, не имея места для их парковки, сообщил первый зам комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов, сообщает РИА Новости . Ранее Ura.ru распространило информацию, что такая инициатива выдвигалась.

Более того, по данным Ura.ru, идею с некоторыми оговорками поддержали Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов: общественники сетуют на забитые машинами дворы жилых домов и жалуются на уничтоженные зеленые зоны.

По данным источника сайта, изначально инициатива поступила из регионов: «Во многих городах дворы превратились в паркинги, автомобили стоят повсюду — даже между качелями и песочницами, где играют дети».

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов напомнил, что в СССР автомобиль мог приобрести только тот гражданин, у которого в собственности уже был гараж: «И сегодня обсуждаемое предложение — это уже необходимость».

Солдунов полагает, что необходимо развернуть в регионах строительство многоярусных паркингов, после чего законодательно отрегулировать процесс приобретения и содержания автомобилей.

Однако Ефимов категорически опроверг существование такой идеи, а член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов заявил агентству, что не поддерживает «настолько далекую от реалий российских» идею.