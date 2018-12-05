В Госдуме предложили отменить налог на старые и дешевые автомобили

Сейчас доля продаж подержанных авто в несколько раз превышает долю продаж новых, заявил депутат.

«В силу невысокого уровня благосостояния большинства нашим гражданам приходится приобретать автомобили с пробегом, при этом средний возраст проданного подержанного авто превышает 10 лет. В данном случае авто ему нужно, чтобы изредка им пользоваться в исключительных случаях. Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», — пояснил он.