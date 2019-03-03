В Москве в одном месте столкнулись 38 автомобилей

Разбитые машины блокировали 2 из 5 полос. В результате аварии пострадали два человека, сообщил источник агентства городских новостей «Москва».

Телеканал «360» передал со ссылкой на ГИБДД, что был не одно ДТП, а целая серия аварий. «Полиция подъезжала и скорая. Некоторые машины были в щепки разбиты. И автобусы, и машины. Катастрофа какая-то», — приводит телеканал слова очевидца ДТП.

Отметим, что в Алтайском крае 3 марта также произошел всплеск аварийности. В ГИБДД отметили, что из-за дневных оттепелей и ночных морозов на проезжей части образовалась наледь. В инспекции призывают водителей учитывать это и вести автомобили осторожно.