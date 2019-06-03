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Автоновости

В новых кварталах Барнаула построят долгожданную дорогу

В Барнауле хотят построить новую дорогу по улице Сиреневая от Северного Власихинского проезда до улицы Взлетной. Это следует из объявления о торгах на rts-tender.ru. Власти Барнаула объявили аукцион на разработку проектно-сметной документации на эту дорогу.

Ремонт на ул. Балтийской
Ремонт на ул. Балтийской
altapress.ru

Начальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей. Заказчиком выступает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

По условия контракта, разработать документацию нужно будет до 1 ноября 2019 года.

Сейчас вдоль будущей дороги застраиваются жилые кварталы. Застройщиками выступают компании «Союз» (квартал «Времена года») и «Вира-Строй».

Жители новостроек неоднократно жаловались на отвратительное состояние дорог или их дефицит. Строительство дорог, их ввод в эксплуатацию и передача на баланс города явно запаздывали по сравнению со сроками заселения домов.

В прошлом году продлили улицу Балтийскую по проспекта Энергетиков, строили дорогу по улице Ускова.

В 2019 году в Барнауле уже начнутся две крупные стройки — расширение улицы Попова и строительство дороги на улице Солнечная поляна. Первый подряд достался «Барнаульскому ДСУ № 4» за 600 млн рублей, второй получила «Индустрия» за 150 млн.

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