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Автоновости

В Новосибирске машина «Яндекс.Такси» врезалась в патрульный автомобиль ГИБДД

В ночь на 11 апреля в Новосибирске столкнулись хэтчбек, брендированный знаками «Яндекс.Такси», и седан Lada Priora дорожно-патрульной службы. Об этом пишут очевидцы в сообществе АСТ-54.

Машины ДПС.
Машины ДПС.
mvd.ru

Авария произошла в третьем часу ночи на перекрестке улиц Ватутина и Блюхера. ОТ удара у патрульного автомобиля разворотило всю переднюю часть. О пострадавших не сообщается.

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