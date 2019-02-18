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Автоновости

В Павловске после ДТП столб упал на Chevrolet и серьезно смял иномарку

В Павловске днем 17 февраля Chevrolet Caprice врезался в столб. На снимках с места ДТП видно, что иномарку сильно смяло, однако водитель серьезно не пострадал, сообщили altapress.ru в ГИБДД по Алтайскому краю.

ДТП в Павловске 17 февраля.
ДТП в Павловске 17 февраля.
Ирина Александровна в vk.com/barneos22

ДТП произошло в 13:50 на улице Калинина. Водитель автомобиля Chevrolet Caprice не выбрал безопасную скорость и наехал на опору ЛЭП. На снимках с места аварии, которые разместили в группе «Барнаул 22» видно, что после ДТП столб упал на иномарку.

Автомобиль получил серьезные повреждения: смята передняя часть и крыша. Машина восстановлению не подлежит.

В результате аварии пострадал 44-летний водитель, ему оказали помощь на месте, не госпитализировали. В салоне Chevrolet также был 27-летний пассажир, он не пострадал. Известно, что водитель иномарки был пьян.

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