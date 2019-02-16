В Правительстве решили штрафовать автомобилистов даже за минимальное превышение скорости

Минтранс России предложил правительству ввести штраф 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10−20 км/ч. Сейчас за превышение менее чем на 20 км/ч не штрафуют, пишет «Коммерсант».

МВД еще в 2015 году предложило единый штраф за превышение в диапазоне 10−40 км/ч. Однако ведомство считает, что такой штраф должен действовать только в пределах населенных пунктов.

МВД также предлагает отменить 50% скидку при оперативной оплате штрафа за езду с подложными и нечитаемыми номерами и нарушения правил стоянки-остановки. Ужесточать санкции за отказ уступить дорогу пешеходам (ст. 12.18 КоАП) ведомство не считает нужным.

В 2017 году максимальный штраф по этой статье уже был увеличен с 1,5 до 2,5 тысяч рублей.