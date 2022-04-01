1 апреля
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Автоновости

В России предложили отменить двойное НДС при перепродаже авто

Совфед разработал законопроект, который отменяет двойное НДС при перепродаже авто и мотоциклов между дилерскими центрами, сообщает ТАСС.

Руль, водитель.
Руль, водитель.
CC0

Автор инициативы — глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Законопроект предлагает при перепродаже подержанных автомобилей и мотоциклов (в том числе юрлицам) взимать налог с «разницы между ценой реализации и ценой приобретения с учетом налога».

Кутепов уверен, что это повысит число дилеров на вторичном рынке и увеличит поступление НДС в госбюджет.

Отмечается, что пока такой механизм работает только при перепродаже дилером машины с пробегом физлицу.

«Сейчас юрлицо, покупающее машину с пробегом у другого юрлица, платит НДС с полной стоимости авто. При этом вычет можно получить только с разницы между ценами приобретения и продажи при первой покупке», — уточняет агентство.

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