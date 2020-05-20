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Автоновости

В России рухнули продажи автомобилей люксового сегмента

Продажи люксовых автомобилей в России упали на 62%, сообщает ТАСС.

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru

За апрель продано 66 машин сегмента luxury. Больше половины — в Москве — 36 штук, жители Петербурга купили шесть авто, жители Подмосковья — четыре.

Самой популярной маркой в апреле стала Bentley — было продано 27 автомобилей этой марки.

Следом идут Rolls-Royce (12 штук) и Mercedes-Benz Maybach S-Class (девять штук). Также в прошлом месяце было продано восемь Lamborghini, пять Ferrari, четыре Maserati и один Aston Martin, пишет bfm.ru.

Между тем в марте российские автомобили класса «люкс» Aurus собрали уже более 700 предзаказов, сообщал гендиректор компании Адиль Ширинов.

По словам гендиректора, первые автомобили Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в мае 2021 года.

В внедорожник Komendant выйдет через 14 месяцев.

Автомобили Aurus предназначены для первых лиц государства. На лимузине этой марки ездит президент РФ Владимир Путин.

Цена на российский Aurus — автомобиль класса люкс — начинается от 18 млн рублей.

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