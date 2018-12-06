В России ввели новые дорожные знаки и разметку

В ПДД водится понятие «велосипедная зона» на спокойных улицах. Максимальная скорость движения в такой зоне не будет превышать 20 км/ч. Для ее обозначения вводятся новые дорожные знаки и соответствующая дорожная разметка, пишут «Известия».

На таких улицах отдадут преимущество велосипедистам — им разрешат двигаться по всей ширине проезжей части. Пешеходы же смогут переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте.

Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка. Такие меры содержатся в новом постановлении правительства — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 5 декабря 2018 г.

Постановление также разрешает велосипедистам двигаться насквозь в жилых зонах. Автомобилям подобное запрещено.

Документ также вводит приоритет для велосипедистов: автомобилистам запретили на расстоянии менее 5 м от пересечения дороги с велосипедными дорожками.

Для переходов, совмещённых с велосипедной дорожкой, велосипедистам разрешают двигаться по сигналу светофора в виде силуэтов пешехода и велосипедиста.

Ранее на Т-образных перекрестках с двумя и более полосами движения, и где разрешено поворачивать только налево, велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений. Теперь им разрешили поворачивать налево, если туда можно повернуть с правой полосы, пишут РИА Новости.

Ситуация с велодорожками в Барнауле

На дорогах общего пользования, не в рекреационных зонах, велодорожек в Барнауле нет и не предвидится. Велосипедистам приходится делить дорогу с автомобилистами. Велолюбители жалуются, что водители авто попросту не принимают их за полноценных участников дорожного движения.

В 2015 году году барнаульский архитектор Александр Деринг, поддержав проект «Цивилизованный город», предложил создать велодорожки на центральной аллее пр. Ленина. Идея вызвала неоднозначную реакцию, в первую очередь со стороны велосипедистов. Проект посчитали непродуманным. Но о необходимости таких дорожек все равно продолжают говорить.