Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 декабря -26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
400

В России ввели новые дорожные знаки и разметку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит изменения в ПДД. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Велосипедисты в Барнауле.
Велосипедисты в Барнауле.
altapress.ru

В ПДД водится понятие «велосипедная зона» на спокойных улицах. Максимальная скорость движения в такой зоне не будет превышать 20 км/ч. Для ее обозначения вводятся новые дорожные знаки и соответствующая дорожная разметка, пишут «Известия».

На таких улицах отдадут преимущество велосипедистам — им разрешат двигаться по всей ширине проезжей части. Пешеходы же смогут переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте.

Постановление также разрешает велосипедистам двигаться насквозь в жилых зонах. Автомобилям подобное запрещено.

Документ также вводит приоритет для велосипедистов: автомобилистам запретили на расстоянии менее 5 м от пересечения дороги с велосипедными дорожками.

Для переходов, совмещённых с велосипедной дорожкой, велосипедистам разрешают двигаться по сигналу светофора в виде силуэтов пешехода и велосипедиста.

Ранее на Т-образных перекрестках с двумя и более полосами движения, и где разрешено поворачивать только налево, велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений. Теперь им разрешили поворачивать налево, если туда можно повернуть с правой полосы, пишут РИА Новости.

Ситуация с велодорожками в Барнауле

На дорогах общего пользования, не в рекреационных зонах, велодорожек в Барнауле нет и не предвидится. Велосипедистам приходится делить дорогу с автомобилистами. Велолюбители жалуются, что водители авто попросту не принимают их за полноценных участников дорожного движения.

В 2015 году году барнаульский архитектор Александр Деринг, поддержав проект «Цивилизованный город», предложил создать велодорожки на центральной аллее пр. Ленина. Идея вызвала неоднозначную реакцию, в первую очередь со стороны велосипедистов. Проект посчитали непродуманным. Но о необходимости таких дорожек все равно продолжают говорить.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость