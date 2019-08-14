Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В сети появилось видео аварии с перевернувшимся Lexus в Барнауле

Участник группы «Инцидент Барнаул» опубликовал видео с камеры наблюдения на ул. Балтийской, где 13 августа в результате ДТП перевернулся Lexus. Подписчики сообщества в ужасе от такого вождения.

На ул. Балтийской перевернулся Lexus.
На ул. Балтийской перевернулся Lexus.
"Инцидент Барнаул"

Как выяснили в ГИБДД, водитель маршрутки № 65 1972 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Lexus под управлением водителя 1974 года рождения.

Пострадали три пассажира автобуса. Их увезли в больницу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость