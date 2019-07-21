В центре Барнаула на две недели перекрыли несколько участков дорог

21 июля в Барнауле начнут менять участок коллектора по улице Чкалова — от пр. Ленина до пр. Комсомольского, сообщает официальный сайт города. Из-за этого закроют несколько участков дороги.

С 21 по 4 августа закроют движение:

по нечетной стороне проезжей части пр. Ленина — от Димитрова до Чкалова;

по четной стороне проезжей части пр. Ленина — от Партизанской до Чкалова;

по улице Чкалова от здания № 62а до здания № 64.

Автобусы изменят маршруты, троллейбусы будут ходить до площади Победы.

После того, как закончатся работы на пр. Ленина, они продолжатся на пр. Комсомольском. Там тоже временно изменят движение транспорта. Полностью закончить перекладку коллектора планируют 18 августа.