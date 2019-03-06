В центре Барнаула из-за строительства теплосети на длительный срок перекроют участки дорог

Перекрытия связаны с работами по строительству тепловой сети.
Движение поэтапно ограничат:
- с 15 марта по 15 апреля закроют участок от дома № 10 до дома № 16, в районе домов № 18, 24, дома № 20 по улице Кирова,
- с 5 апреля по 10 мая перекроют участок дороги от дома № 18 до дома № 24, в районе домов № 32, 35, 37, дома № 19 по улице Песчаной,
- с 10 мая по 30 июня — от дома № 20 по улице Кирова до дома № 19 по улице Песчаной, от дома № 32 до дома № 35, от дома № 37 до дома № 37 по улице Крупской, включая перекрытие улицы Димитрова, в районе пересечения с переулком Трудовым,
- с 15 по 30 июня перекроют проезжую часть переулка Некрасова в районе здания № 31.
Автомобилистов просят быть внимательными и, по возможности, заранее выбирать пути объезда.