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Автоновости

В центре Барнаула из-за строительства теплосети на длительный срок перекроют участки дорог

В Барнауле с середины марта поэтапно будут перекрывать движение на участках переулков Трудовой и Некрасова, сообщает официальный сайт города.

Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
altapress.ru

Перекрытия связаны с работами по строительству тепловой сети.

Движение поэтапно ограничат:

  • с 15 марта по 15 апреля закроют участок от дома № 10 до дома № 16, в районе домов № 18, 24, дома № 20 по улице Кирова,
  • с 5 апреля по 10 мая перекроют участок дороги от дома № 18 до дома № 24, в районе домов № 32, 35, 37, дома № 19 по улице Песчаной,
  • с 10 мая по 30 июня — от дома № 20 по улице Кирова до дома № 19 по улице Песчаной, от дома № 32 до дома № 35, от дома № 37 до дома № 37 по улице Крупской, включая перекрытие улицы Димитрова, в районе пересечения с переулком Трудовым,
  • с 15 по 30 июня перекроют проезжую часть переулка Некрасова в районе здания № 31.

Автомобилистов просят быть внимательными и, по возможности, заранее выбирать пути объезда.

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