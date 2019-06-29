В центре Барнаула под катком провалился асфальт. Фото и видео случившегося опубликовали в группе «Барнаул22».

Это случилось около здания на ул. Профинтерна, 30, рядом с площадью Октября. Как отмечают барнаульцы, асфальт на проезжей части провалился под колесом катка.

Под катком провалился асфальт. vk.com/barneos22

Ранее altapress.ru писал, что в мае-2019 асфальт провалился на ул. Пролетарская в районе дома № 69 под тяжестью мусоровоза, а легковой автомобиль попал колесом в провал около ТРЦ Galaxy. Осенью и весной «легковушки» проваливались на Комсомольском проспекте, на улице Привокзальной, напротив стадиона «Динамо», около ТЦ «Пассаж» на проспекте Ленина и проч.