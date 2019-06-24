В центре Барнаула ремонтируют дорогу за 7,8 млн рублей

На участке дороги уже провели фрезерование поврежденного слоя асфальта, демонтировали старый и установил новый бортовой камень, провели ремонт колодцев, асфальтирование тротуаров. Полностью завершена укладка выравнивающего нижнего пористого слоя асфальтобетона. Работы по укладке верхнего слоя продолжаются.
Общая площадь ремонтируемого участка составит 3,7 тыс кв. м. на сумму 7,8 млн. рублей. Запланированы также ремонт парковок, устройство искусственной дорожной неровности, установка 82 дорожных знаков, 17 сигнальных железобетонных столбиков, нанесение горизонтальной дорожной разметки.
Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными на участке ремонта, по возможности заранее планировать пути объезда.