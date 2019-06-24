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Автоновости

В центре Барнаула ремонтируют дорогу за 7,8 млн рублей

«Автодорстрой» ведет капитальный ремонт участка дороги по улице Аносова между проспектами Ленина и Калинина. В выходные дорожники начали асфальтировать проезжую часть, сообщил сайт администрации Барнаула.

Ремонт ул. Аносова в Барнауле.
Ремонт ул. Аносова в Барнауле.
barnaul.org

На участке дороги уже провели фрезерование поврежденного слоя асфальта, демонтировали старый и установил новый бортовой камень, провели ремонт колодцев, асфальтирование тротуаров. Полностью завершена укладка выравнивающего нижнего пористого слоя асфальтобетона. Работы по укладке верхнего слоя продолжаются.

Общая площадь ремонтируемого участка составит 3,7 тыс кв. м. на сумму 7,8 млн. рублей. Запланированы также ремонт парковок, устройство искусственной дорожной неровности, установка 82 дорожных знаков, 17 сигнальных железобетонных столбиков, нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными на участке ремонта, по возможности заранее планировать пути объезда.

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