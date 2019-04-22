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Автоновости

В «Яндекс.Такси» придумали систему поощрения для водителей

«Яндекс» объявил о запуске программы поощрений для водителей «Яндекс.Такси», сообщает cnews.ru. Теперь, выполняя определённое количество заказов, водители будут получать доступ к ряду преимуществ. Предполагается, что самые активные смогут экономить несколько тысяч рублей в месяц и пользоваться новыми возможностями рабочего приложения «Таксометр».

Эвакуатор везет Яндекс.Такси
Эвакуатор везет Яндекс.Такси
Михаил Хаустов

Как пишет издание, в новой программе «Яндекс.Такси» четыре уровня: бронза, серебро, золото и платина. Чтобы открыть первые преимущества на бронзе, достаточно сделать 10 поездок без негативных отзывов пользователей. Максимальную выгоду получат водители платинового уровня, которые работают в среднем около 40 часов в неделю и сохраняют рейтинг не ниже 4,9.

С первых же дней сотрудничества с сервисом водители смогут оформить себе банковскую карту с кэшбэком на заправках, мойках, в химчистках, ремонтных мастерских и ресторанах быстрого питания. Также водителям станут доступны скидки от партнёров Яндекс. Такси в супермаркетах, кафе, салонах сотовой связи, строительных магазинах и так далее. Среди них есть как федеральные сети — «Билайн» или Papa John’s, так и местные компании. Список партнёров водители смогут увидеть в своём «Таксометре».

С апреля оценить программу поощрений смогут водители в 8 городах: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калуге, Краснодаре, Красноярске, Ставрополе и Тольятти. К середине лета программа появится во всех городах, где работает сервис.

Ранее стало известно, что на российский рынок вышел эстонский сервис такси «Bolt». Эксперты считают, что компания может составить серьезную конкуренцию «Яндекс.такси».

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