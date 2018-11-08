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Власти Симферополя добровольно-принудительно пересели на общественный транспорт

Власти Симферополя во главе с мэром 8 ноября пересели на общественный транспорт. Такое распоряжение отдал глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания.

Аэровокзальный комплекс Симферополя.
Аэровокзальный комплекс Симферополя.
simadm.ru

Он раскритиковал ситуацию с транспортным сообщением в городе.

«К сожалению, нечем похвастаться в вопросе транспортного сообщения. На мой взгляд, ситуация не улучшилась, и колоссальные пробки наглядно это показывают. В этой связи уже завтра мэр Симферополя, его заместители, председатель городского совета и другие добираются на места своей работы общественным транспортом с конечных остановок и, соответственно, уезжают с работы в вечерний час пик», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма считает это хорошей возможностью пообщаться с людьми и узнать различные мнения об эффективности своей работы, пишет bfm.ru. От городских властей он ожидает предложений по стабилизации ситуации после поездок на общественном транспорте.

«На месте администрации я бы ночами не спал, пока не переломил ход событий», — завершил свой пост глава Крыма.

Комментаторы тут же отреагировали: «И бейджики пусть наденут! Вдруг, кто не узнает», «Придется, Сергей Валерьевич, Вам лично сопровождать их в маршрутках. Сами не сядут! Ни за что!», «А этих нерадивых гнать, чтобы до конца дней ездили на автобусе в час пик», «А никто не поедет — все быстро на больничный уйдут».

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