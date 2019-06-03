Жители алтайского города могут лишиться нескольких автобусных маршрутов

По словам директора предприятия Алексея Ворошилова, повышение стоимости проезда до 24 рублей проблему не решило. «При любом увеличении тарифа автоматически падает пассажиропоток», — отметил он.
Также положение усугубила 90%-ная изношенность автобусного парка. Последний раз его частично обновляли 10 лет назад.
Долг по налоговым платежам у МУП ПАТП 18 млн рублей.
Евгений Долгих,
председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству администрации Рубцовска:
На предприятии сегодня введён арест на счета, наложен арест на кассу частично. Решение арбитражного суда о введении внешнего наблюдения даст возможность предприятию открыть счета и начать работать. Дальнейшая работа будет зависеть от руководства предприятия — смогут ли они найти решение о создании условий рентабельной работы предприятия.