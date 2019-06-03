Жители алтайского города могут лишиться нескольких автобусных маршрутов

Рубцовский перевозчик с 70-летней историей МУП ПАТП находится на грани банкротства. Суд ввел процедуру наблюдения, а коллектив уже начали сокращать, сообщают ГТРК «Алтай». Если предприятие закроется, жители города лишатся маршрутов в отдаленные микрорайоны и садоводство.

По словам директора предприятия Алексея Ворошилова, повышение стоимости проезда до 24 рублей проблему не решило. «При любом увеличении тарифа автоматически падает пассажиропоток», — отметил он.

Также положение усугубила 90%-ная изношенность автобусного парка. Последний раз его частично обновляли 10 лет назад.

Долг по налоговым платежам у МУП ПАТП 18 млн рублей.

Евгений Долгих,

председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству администрации Рубцовска: