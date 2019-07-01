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1 июля
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Автоновости

Жители Алтайского края не вынесли «убитого» автобуса и сошли с рейса

Пассажир автобуса рейса «Барнаул — Яровое» пожаловался на состояние салона: порванные чехлы и грязный пол. Более того, вскоре после отправления в салоне появился едкий запах гари. Двое человек даже сошли с рейса, рассказал один из пассажиров в группе Barnaul22.

Трасса в Алтайском крае
Трасса в Алтайском крае
altdor.ru

История произошла 29 июня. Автобус отправился из Барнаула в 7:05. Как рассказывает пассажир рейса, в салоне были очень грязные чехлы на сидениях, «отвратительно грязный пол», а на панелях и окнах пыль. Люди сделали водителю замечание, тот ответил, что якобы чехлы заказали, но они еще не пришли.

«Буквально доехали до Павловского тракта, в салоне запахло горелой резиной. Сначала было терпимо, верхний люк был открыт. Но когда мы немного отъехали от города, одна пассажирка не выдержала и попросила остановить автобус. Водителю сообщили, что пахнет горелой резиной и попросили проверить автобус. Водитель посмотрел и сообщил, что все нормально. Но два пассажира отказались ехать и сошли с рейса», — рассказал автор поста.

Состояние сидений в рейсовом автобусе Барнаул - Яровое.
Состояние сидений в рейсовом автобусе Барнаул — Яровое.
Barnaul22.

Едкий запах прошел минут через 30−40. Что это было, так никто и не понял. «Колодки возможно не отошли, вот и воняло», — предполагает один из комментаторов под записью.

На автобус этого же рейса жители края уже жаловались в январе 2019 года. Тогда, как и сейчас, пассажиры недоумевали, как такой «убитый» автобус может ходить на дальние расстояния (согласно расписанию автовокзала, автобус рейса «Барнаул — Яровое» идет около 9 часов).

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