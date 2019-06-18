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Идеи маникюра: креативный дизайн 2019

Летом экспериментов с маникюром хочется чаще, чем когда-либо: мы не носим перчаток, да и на загорелых руках нейл-дизайн смотрится очень эффектно. В нашем фэшн-обзоре мы подробнее остановимся на нейл-арте. Какие новые идеи маникюра 2019 особенно интересны — в материале altapress.ru.

Дизайн ногтей
Дизайн ногтей
https://www.instagram.com/idei_nogtey/

Рисунки на ногтях

Конечно, маникюром с рисунками сегодня никого не удивишь. Но есть маленькое «но»: модные ногти 2019 — это не просто картинка на одном-двух пальцах, а абсолютно идентичные копии на каждом. Сложная, но интересная задача для мастера.

Авангард на ногтях

Интеллектуальный тренд, который оценят даже те, кто никогда не слышал о Малевиче и русском авангарде. Нейл-арт с мотивами знаменитых полотен художников-супрематистов: полоски, геометрические формы и яркие черно-бело-красные контрасты.

Камни на ногтях

Изумруды, рубины, жемчуг, конечно, не настоящие, но смотрятся очень затейливо и порадуют любительниц привлечь особое внимание общественности. Есть несколько технологий, с помощью которых на ногтях получаются объемные имитации драгоценных камней.

Ногти с бархатным напылением

Интересная тенденция для любительниц матовых текстур — необычный эффект создается за счет использования специального бархатного песка в сочетании с матовым покрытием. Иногда вместо песка мастер может использовать акриловую пудру.

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