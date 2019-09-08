Полезные свойства сентябрьских продуктов для красоты и здоровья

В конце лета-начале осени на нашем столе появляется много вкусных и дешевых сезонных блюд, которые в другое время недоступны или дороги. О том, какую пользу принесут любимые многими продукты женскому здоровью и красоте — в материале altapress.ru.

Кукуруза

Вареная кукуруза в початках, не просто съедобнее, чем сырая, но и полезнее. В ней содержится много растительного белка (который очень нужен женщинам после 45 лет, когда происходит возрастная потеря мышечной массы), также уникальность этого злака в том, что в нем нет глютена. Среди других важных микроэлементов в составе — клетчатка (необходимая для работы кишечника), витамины группы В, магний, нужные для нормальной работы сердца и сосудов, антиоксиданты (нужные, чтобы помогать организму бороться с негативным действие внешних факторов) и фитонутриенты. Еще нутрицилоги советуют есть вареную кукурузу на ужин, людям, не страдающим лишним весом, но испытывающим проблемы с засыпанием.

Овощи. Урожай ССО

Грибы

Не смотря на то, что грибы — довольно тяжелая пища, у них есть и неоспоримые полезные свойства. Например, наличие в составе фитонутриентов. Эти вещества помогают нашей иммунной системе справляться с инфекциями. Еще одно интересное наблюдение, выявленное учеными в ходе одного исследования — регулярное употребление в пишу грибов женщинами снижает риск возникновения рака груди, поскольку снижают выработку излишнего гормона эстрогена.

Белый гриб и грибник. СС0

Томаты

Конечно, помидоры можно найти в магазинах в любое время года. Но разве сравнятся водянистые, без особого запаха и вкуса плоды с «бычьем сердцем» сентябрьского урожая? Ни вкусом, ни красотой, ни пользой. Кстати, помидоры красные (как и арбузы), благодаря содержанию в них уникального вещества ликопина, который обладает не только похвальными противоспалительными свойствами, но защищает кожу от последствий вредного УФ-излучения (что особенного актуально после лета). Кстати, интересно, что после термической обработки действие ликопина только усиливается. Еще в томатах есть лютеин, бета-каротин и зеаксантин — вещества, очень полезные для глаз.

Помидоры. Овощи. СС0

Баклажаны

«Синенькие» достойны любви не только за то, что из них можно приготовить много вкусных блюд, но и за свой химический состав. Благодаря содержанию витаминов С, В1, В2, В5, РР, а также пектина, белков, фосфора, железа, магния, натрия они обладают уникальной способностью регулировать водно-солевой баланс организма и обладают прекрасным желчегонным свойством. А у людей, у которых нет застоя желчи, как известно не только хороший цвет лица, но и настроение.

Кабачки

Правильное питание нельзя представить без кабачков. Дешевы в сезон, долго хранятся, многовариативны в приготовлении и низкокалорийны. Что еще сказать хорошего о кабачках? В них содержится фолат — вещество, снижающее уровень гомоцистена в крови, вещества, повышающего вязкость крови и провоцирующего образование тромбов. Еще одна чрезвычайно полезная составляющая мякоти кабачков — структурированная вода — которая самым благотворным образом действует на работу всего ЖКТ.