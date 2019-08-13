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Nomination Composable — идеальный вариант подарка на любое событие

Каждый праздник может стать поводом для дополнения браслета декоративным звеном, которое надолго сохранит воспоминание о минувшей дате.

Nomination Composable
Nomination Composable
Фото: Nomination

Большой выбор звеньев для детей и взрослых: символика, хобби, путешествия и многие другие тематики Вы сможете найти среди огромного количества звеньев.

Начните создавать Ваш браслет уже сегодня!

** базовый браслет состоит из 16-ти базовых стальных звеньев, акция действует в период с 1 августа по 30 сентября 2019 г.

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, месте, сроке их получения вы можете узнать в бутиках Nomination.

ТРЦ «Европа» Павловский тракт, 251В (1 эт.), т. 8−962−794−0320

ТРЦ «Galaxy» пр. Строителей, 117 (2 эт.), т. 8−962−791−6543

@nomination_barnaul

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