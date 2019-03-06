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6 марта -6°C

Подарки на 8 марта коллегам: 3 беспроигрышных варианта

7 марта обычно во всех коллективах поздравляют сотрудниц с наступающим Международным женским днем. Altapress.ru опросил 30 представительниц прекрасного пола в возрасте от 12 до 45 лет и узнал, какие подарки на 8 Марта хотели бы получить девушки от однокурсников и коллег.

Цветы.
Цветы.
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Сладости или что-то из еды

За шоколадки, конфеты, хороший чай или кофе и прочее проголосовало 9 респондентов. Причем вкусные презенты считают лучшим подарком на 8 марта во всех возрастных группах. Особенно, если они выбраны с фантазией.

Анна,
32 года:

Как-то раз коллеги на 8 марта подарили банку красной икры — отличный подарок.

Оксана,
29 лет:

Я была бы рада набору полезных вкуснях — типа диетических десертов.

Десерт. Сладости. Подарок.
Десерт. Сладости. Подарок.
СС0

Сертификат

Практичный подход продемонстрировали дамы от 20 лет и особенно после 40 лет, всего такой вид презента обрадовал бы 6 человек. Вариации разные — от магазина косметики до книжного.

Ольга,
45 лет:

Хороший подарок — сертификат в магазин косметики или в салон красоты, спортклуб. Магазин типа Л’Этуаль вообще всем подойдет.

Букет цветов.
Букет цветов.
СС0

Цветы и внимание

Почетное третье место поделили между собой цветы (не только в букетах, но и горшечные) и всякие приятные сюрпризы: поездка за город, песня в подарок, открытка, подписанная вручную и от души. Обе категории одинаково желанны, им отдали предпочтение по 5 человек.

Лиза,
19 лет:

Было бы приятно, если бы в этот день мы просто хорошо провели время с одногруппниками выехали на природу, посидели в кофейне. Не важно где, важно — вместе.

Даша,
26 лет:

В случае с коллегами, главное не подарок, а внимание, поэтому даже что-то символическое вполне уместно. Нам коллеги однажды записали песню, это стоило 0 рублей, но все дамы были счастливы.

Девушка зимой.
Девушка зимой.
СС0

Марина,
44 года:

Я бы хотела получить открытку. Маленькую, настоящую, подписанную для меня. Главное, не в соцсетях, а в реале.

Также в списке желаний оказались косметические мелочи, действительно оригинальные предметы декора, билеты на культурные мероприятия.

Altapress.ru уже писал о том, какие подарки на 8 марта не радуют женщин.

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