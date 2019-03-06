Подарки на 8 марта коллегам: 3 беспроигрышных варианта

Сладости или что-то из еды
За шоколадки, конфеты, хороший чай или кофе и прочее проголосовало 9 респондентов. Причем вкусные презенты считают лучшим подарком на 8 марта во всех возрастных группах. Особенно, если они выбраны с фантазией.
Анна,
32 года:
Как-то раз коллеги на 8 марта подарили банку красной икры — отличный подарок.
Оксана,
29 лет:
Я была бы рада набору полезных вкуснях — типа диетических десертов.
Сертификат
Практичный подход продемонстрировали дамы от 20 лет и особенно после 40 лет, всего такой вид презента обрадовал бы 6 человек. Вариации разные — от магазина косметики до книжного.
Ольга,
45 лет:
Хороший подарок — сертификат в магазин косметики или в салон красоты, спортклуб. Магазин типа Л’Этуаль вообще всем подойдет.
Цветы и внимание
Почетное третье место поделили между собой цветы (не только в букетах, но и горшечные) и всякие приятные сюрпризы: поездка за город, песня в подарок, открытка, подписанная вручную и от души. Обе категории одинаково желанны, им отдали предпочтение по 5 человек.
Лиза,
19 лет:
Было бы приятно, если бы в этот день мы просто хорошо провели время с одногруппниками выехали на природу, посидели в кофейне. Не важно где, важно — вместе.
Даша,
26 лет:
В случае с коллегами, главное не подарок, а внимание, поэтому даже что-то символическое вполне уместно. Нам коллеги однажды записали песню, это стоило 0 рублей, но все дамы были счастливы.
Марина,
44 года:
Я бы хотела получить открытку. Маленькую, настоящую, подписанную для меня. Главное, не в соцсетях, а в реале.
Также в списке желаний оказались косметические мелочи, действительно оригинальные предметы декора, билеты на культурные мероприятия.
Altapress.ru уже писал о том, какие подарки на 8 марта не радуют женщин.