Подарки на 8 марта. 5 вещей, которые нельзя дарить женщинам

Кухонная утварь и бытовая техника
На вершине нашего хит-парада — сковородки, миксеры и прочие вещи, полезные в хозяйстве, но совершенно не подходящие для подарка на 8 марта. Эту категорию отметили 10 человек. Большинство справедливо полагают, что это и не подарок, а плановая покупка, которую вручили под предлогом праздника.
Катя,
25 лет:
Я не люблю получать на 8 марта бытовую технику и кухонный инвентарь, так как в этот праздник особенно хочется чувствовать себя девушкой, хрупкой и нежной, а не получать намеки, что я заложник кухни, вечно готовящий есть.
Сувениры и рассылки
Графоманский стишок в WhatsApp с утра и аляповатая вазочка вечером на работе — классика жанра, которая нагоняет тоску на многих. Пустые сувениры и интернет-стихи отметили 9 человек. Лучше искренний комплимент, адресованный тебе одной, чем дежурный безликий презент.
Нина,
32 года:
Я не люблю грошовых подарков, которые куплены походя или не глядя. Когда очевидно, что это выбрано не для тебя лично, а просто дежурный презент.
В том же «праздничном аду» горят пластиковые статуэтки, полиэстеровые платочки, самодельные мыльца (если их дарит не ребенок) безликие открытки с готовым текстом. Правда, в эту категорию не попадают действительно оригинальные предметы декора.
Многие не любят виртуальные открытки.
Ольга,
38 лет:
Сейчас самый раздражающий знак внимания — это адресованные всем сразу открытки и гифки, лучше уж ничего не получать в этот день.
Поэтому, получив на WhatsApp что-то вроде «Весны в душе, на плечи норку, На бутерброд всегда икорку, Цветов, улыбок и тепла, И с женским праздником тебя!!!», подумайте десять раз, прежде чем пересылать это кому-то.
Косметика, средства гигиены, парфюмерия
Эту категорию отметили 6 человек. Тут все просто: женщины предпочитают выбирать их сами и это слишком индивидуально, что бы даритель попал в точку, тем более, если он в этом не разбирается.
Ольга,
45 лет:
Не люблю, когда крема и парфюмерию дарят не близкие. Я привередливая, мне трудно угодить с запахом и аллергия бывает.
Мария,
28 лет:
Не люблю получать на 8 марта практичные подарки, повседневную косметику. Во-первых, с ними очень легко ошибиться, во-вторых, практичное я люблю покупать сама.
Сладости
На четвертой строке со значительным отрывом — конфеты и шоколадки. Против них проголосовали 3 человека.
Мягкие игрушки, украшения, одежда
Против них проголосовали по 2 человека. Если с игрушками — без комментариев, то в другом случае дамы не любят когда на них тратят достаточно большие деньги без согласования с ними. Особенно, если это семейный бюджет.
Наталья,
41 год:
Мне всегда досадно получать дорогие украшения, которые куплены без моего участия, выбраны совсем без учета моего вкуса и стиля. Уж лучше бы деньгами.
И, наконец, 4 респондента разного возраста, сказали, что в этот день их радует любой знак внимания.
Ирина,
45 лет:
Человек что-то хочет подарком сказать, даже, если это что-то — просто «отмазка», я это понимаю и принимаю.