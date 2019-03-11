Пять «инсайтов» барнаульских модных дизайнеров.

Бэлла Качехина:
Бэлла КачехинаИз личного архива
Пару лет назад, листая инстаграм, наткнулась на профиль с невероятно красивыми костюмами, перешла в раздел «контакты» и, к своему удивлению, обнаружила, что бренд создан в нашем городе, девушкой, работающей под ником (или творческим псевдонимом, кому как больше нравится) Dia Shoko. Это был 2015 год, с тех пор бренд, созданный Дашей Кудриной (Dia Shoko) сумел заполучить сердца модниц в разных уголках не только Росси, но и мира и обзавелся собственным шоу-румом в Москве (и не где-нибудь, а на Стретнеском бульваре).
В марте мы решили познакомить вас с теми, кто формирует лицо нашего города на Российской и мировой карте дизайнерской одежды. С кем-то нам удалось встретиться лично и хорошенько поговорить о инсайтах нашего регионального модного бизнеса, а с кем-то обменяться лишь несколькими сообщениях в месенджера, потому что февраль — время для индустрии моды крайне насыщенное и наши прекрасные девушки разлетелись по городам и странам для контроля произведённого процесса, в поисках отличного сырья или просто за вдохновением.
- Для молодых дизайнерских брендов основной поток клиентов создает не место на рейлах мультибрендового шоу-рума, а инстаграм и сарафанное радио.
- У каждого из барнаульских брендов четко выражен свой стиль, свое настроение, поэтому говорить о какой-либо конкуренции не приходится, каждый находит своего клиента.
- Как правило, в основном такой бизнес начинается скорее как хобби, но, к счастью, многим все-таки удается развить его до уровнять полноценного бизнес-проекта.
- World wide shipping — это не пустые слова в шапке профиля инстаграм аккаунта бренда. Одежду барнаульских дизайнеров действительно заказывают клиенты из разных точек страны и мира.
- У молодых дизайнерских брендов точно не будет второго шанса произвести на своего покупателя хорошее впечатления, поэтому работа ведется максимально качественно — лучшие ткани, талантливейшие технологи и швеи, краш-тесты, каждой разработанной модели на себе.
А вот страницы самих героев Барнаульского fashion.
Основатель: Ольга Новикова
О бренде: «Зимой 2016 появилась идея сшить „Синицу“ из собственной потребности в теплой и актуальной зимней одежде. В течении двух лет мы занимались разработкой и усовершенствовали модели. Сейчас „Синицы“ греют даже при температуре -35°С и актуальны внешне».
Источник вдохновения: «В окружающем мире. Моя основная профессия — графический дизайнер, я развиваюсь постоянно».
Где купить? Пока только на сайте и на странице в Инстаграм, в планах открытие шоу-рума.
Основатели: Юлия Ермолаева, Наталья Кравец
О бренде: «Поводом к запуску бренда летом 2018 года послужило желание создавать вещи вне времени и обстоятельств. Наши модели можно использовать не один сезон, все они могут носиться и в пир, и в мир».
Источник вдохновения: «Образ девушки, уверенной в себе, современной, знающей, чего она хочет, но при этом женственной».
Где купить? Teplizza market, ТД «Ультра», пр. Ленина, 10, 2-й этаж
Основатели: Антонина Пинаева и её семья
О бренде: «Бренд появился в октябре 2014 года. Я приступила к реализации идеи, когда в семье появилась малышка, а само желание делать что-то красивое зародилось задолго „до“. Я визуал до мозга костей. Мне важно, чтобы все было стильно, модно, вызывало интерес и восторг. Бренд оказался первым на рынке нашего города в нише вязанных изделий ручной работы».
Источник вдохновения: «В каждом дне! Творческая работа всегда плохо поддаётся контролю, мы стараемся слушать внутренний голос. Наверно, в этом и кроется часть успеха».
Где купить? На странице в Инстаграм и в ТОЦ «Гулливер», пр. Красноармейский, 51-а
Основатель: Саида Раимжанова
О бренде: «Бренд основан летом 2018 года. Главный вопрос при создании модели — хочу ли я это носить? Меня мало волнует, что в тренде. Гораздо больше интересует Женщина — сексуальная, умная, острая. Я слежу за модными тенденциями, но через призму своего бренда, в ДНК которого — оверсайз, прямой крой и минимализм».
Источник вдохновения: «Бренд транслирует мое видение мира, вдохновлённое искусством, путешествиями и Людьми».
Где купить? На сайте и на странице в Инстаграм.
Основатель: Арина Демина
О бренде: «Дата основания — 28 июля 2017 года. Я создаю универсальные вещи вне времени с эффектом леди-лайк, в которых не нужно доказывать миру свою позицию, она уже в тебе и на тебе. Мои вещи не выйдут из моды через 5−10 лет, они будут в гардеробе всегда, как маленькое чёрное платье».
Источник вдохновения: «Меня вдохновляют женщины — красивые, стильные, ухоженные и счастливые, и ткани. Бывает, увижу ткань, влюблюсь, и 10 образов в моей голове уже готовы».
Где купить? На странице в Инстаграм и в офисе продаж на ул. Гоголя, 36