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Самый модный цвет уходящего года

Каждый год Институт цвета Panton выбирает ведущий оттенок сезона. В этом году внимание было приковано к оттенку «Ультрафиолет». В глубоком цвете соединились оттенки безграничного космоса, природы и контркультуры.

Модный цвет.
Модный цвет.
Фото: pinterest.ru

Для тех, кто любит цвет королей и творческих людей, редакция журнала «Я Покупаю» подобрала несколько идей, найденных в бутиках Барнаула.

«Фиолетомания»

Тот случай, когда деталь решает всё. Сумка Marina Grey в величественном и эффектном цвете — для уверенных натур и больших оригиналок. С такой красавицей не страшно и в пир, и в мир, и на деловой приём. При взгляде на цвет, знающие люди наверняка вспомнят о художниках импрессионистах и их страстной любви к фиолетовому.

Цвет в камне

В ювелирной моде главный представитель насыщенного и глубокого фиолетового оттенка — аметист. Хорош в дуэте с серебром. С золотом смотрится официальнее. Украшения с оттенками ночного неба могут стать артефактами семейных коллекций. Все же жизнь стремительна, а камни — вечные творения.

Бьюти-образ

Девушка — вы просто космос. В фиолетовом бьюти-образе технологи компании Elgon собрали цвет тумана, фиалки, лаванды, неона. Получилось эпатажно и параллельно эпохе поп-арта. Именно тогда Изабель Коллин Дюфрен, подруга и суперзвезда Энди Уорхолла, поменяла своё имя на Ультрафиолет и стала носить фиолетовые волосы, тени для век и пурпурную помаду.

Мечты в ванной

Оттенок года связывают не только с эпохой хиппи. У фиолетового много природных ассоциаций, одна из них — лаванда. Цветущие лавандовые поля сражают своей природной живописностью. В зимние дни нет ничего лучше, чем ванна с лавандовой пеной — её запахи расслабляют и наполняют грезами о теплых днях.

Всё фиолетово

Еще одна теплая идея — яркий пуховик для незаурядных натур. В ближайшие несколько месяцев без пуховика и жизнь не та. А если добавить к уютному пуху и перу трендовый цвет, можно получить совершенную формулу абсолютного спокойствия и равновесия.

В подборке использованы материалы компаний Perfetto, «Золотой Телец», студии «NStyle», Ив Роше, Betty Barclay.

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