Студия стиля «Бриолин» вдохновилась Африкой.

Мастер-классы, обучение, посещение показа Color Trophy Haute Coiffure — это была невероятно насыщенная эмоциями и событиями неделя, которая не только запомнится надолго барнаульским стилистам, но и станет важным этапом их профессионального развития.
Наш журнал уже писал о том, что в июле прошлого года «Бриолин» удостоился высокой чести стать членом Ассоциации высокой парикмахерской моды Франции, пройдя строгий отбор и доказав соответствие высоким стандартам коммерческой успешности и креативности. Но в члены HCF не только сложно попасть, высокую планку нужно поддерживать все время. Например, дважды в год представлять свои работы на профессиональных конкурсах. Первый опыт — участие в международном конкурсе проектов Haute Coiffure Française на тему «Этника» — уже состоялся. «Бриолин» в коллаборации с фэшн-стилистом Евгенией Пашневой создал образ, вдохновленный колоритом Африки.
Анна Дубровина,
директор студии стиля «Бриолин»:
Анна Дубровина.Из личного архива
Нам сразу было понятно, что членство в таком элитном сообществе — это не только право получать эксклюзивную профессиональную информацию, но и обязанности. Нужно постоянно доказывать свое соответствие. Но это так азартно! Нашу первую работу в проекте «Этника» мы делали под кураторством Олеси Михайловой, представителя HCF. Две недели подготовки, два дня работы нон-стоп и целый океан эмоций.
Евгения Пашнева,
фэшн-стилист:
Евгения Пашнева.Из личного архива
Мы тщательно изучили все тренды. Натуральные оттенки, монохром, сдержанность, акцент на богатстве фактур. Мягкие ткани, плюш, мех — все знаковые моменты сезона FW'18/19 нашли отражение в нашей работе. Источником вдохновения стала уникальная красота людей африканского племени. Природную пластику и аутентичные орнаменты мы стилизовали в современной эстетике.
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