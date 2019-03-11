Мастер-классы, обучение, посещение показа Color Trophy Haute Coiffure — это была невероятно насыщенная эмоциями и событиями неделя, которая не только запомнится надолго барнаульским стилистам, но и станет важным этапом их профессионального развития.

Наш журнал уже писал о том, что в июле прошлого года «Бриолин» удостоился высокой чести стать членом Ассоциации высокой парикмахерской моды Франции, пройдя строгий отбор и доказав соответствие высоким стандартам коммерческой успешности и креативности. Но в члены HCF не только сложно попасть, высокую планку нужно поддерживать все время. Например, дважды в год представлять свои работы на профессиональных конкурсах. Первый опыт — участие в международном конкурсе проектов Haute Coiffure Française на тему «Этника» — уже состоялся. «Бриолин» в коллаборации с фэшн-стилистом Евгенией Пашневой создал образ, вдохновленный колоритом Африки.

Студия стиля «Бриолин» вдохновилась Африкой. Фото предоставлено рекламодателем Студия стиля «Бриолин» вдохновилась Африкой. Фото предоставлено рекламодателем Студия стиля «Бриолин» вдохновилась Африкой. Фото предоставлено рекламодателем Студия стиля «Бриолин» вдохновилась Африкой. Фото предоставлено рекламодателем

Анна Дубровина,

директор студии стиля «Бриолин»:

Анна Дубровина. Из личного архива Нам сразу было понятно, что членство в таком элитном сообществе — это не только право получать эксклюзивную профессиональную информацию, но и обязанности. Нужно постоянно доказывать свое соответствие. Но это так азартно! Нашу первую работу в проекте «Этника» мы делали под кураторством Олеси Михайловой, представителя HCF. Две недели подготовки, два дня работы нон-стоп и целый океан эмоций.

Евгения Пашнева,

фэшн-стилист:

Евгения Пашнева. Из личного архива Мы тщательно изучили все тренды. Натуральные оттенки, монохром, сдержанность, акцент на богатстве фактур. Мягкие ткани, плюш, мех — все знаковые моменты сезона FW'18/19 нашли отражение в нашей работе. Источником вдохновения стала уникальная красота людей африканского племени. Природную пластику и аутентичные орнаменты мы стилизовали в современной эстетике.

Студия стиля «Бриолин» Адрес: Партизанская ул., 105, Барнаул Телефон (3852)63 09−42

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